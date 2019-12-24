В Бурятии объяснили, почему не освоили 100 миллионов на жильё для сирот

Из выделенных 215 миллионов на обеспечение детей-сирот жильём 100 миллионов вернулись в бюджет как не освоенные
Сегодня министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Николай Рузавин рассказал журналистам о причинах неосвоения бюджетных 100 миллионов рублей, выделенных на приобретение жилья детям-сиротам.
В этом году было выделено из бюджета 215 миллионов рублей на приобретение 130 квартир для детей-сирот, но из них 100 миллионов – 65 млн федеральные, 35 млн республиканские – вернутся в бюджет как неосвоенные. Всего в 2019 году приобретено 66 квартир, в стадии оформления – 24 квартиры, все куплены на вторичном рынке.
- Причина в том, что из 870 проведённых закупочных процедур 780 не состоялось. Из общего количества заключенных контрактов порядка 13 было расторгнуто из-за несоответствия помещений требованиям или отсутствия желания продавца обеспечивать гарантийные обязательства по контракту, - пояснил министр Николай Рузавин.
К продавцам предъявляются жёсткие требования, которые сложно исполнить, так, продавцы должны иметь электронный ключ, 10% обеспечения контракта и исполнять гарантийные обязательств.
Как сообщал «Байкал-Daily», по этой причине было решено выделить Ипотечной корпорации госгарантию и субсидию на 29 миллионов рублей на приобретение квартир, доведение их до соответствующих требований (например, косметический ремонт), чтобы затем корпорация продавала эти квартиры управлению капитального строительства. Сейчас через ипотечную корпорацию продано 35 квартир.
Ещё одной причиной сложившихся трудностей стало повышение стоимости квадратного метра - вышло так, что на момент заключения контракта стоимость метра составляла около 37 тысяч, а затем в течение года поднялась до 64 тысяч.
Также есть ещё одно ограничение – в строящемся доме можно покупать только не более 25% квартир для сирот. Потому что иначе падает «коммерческий интерес».
В 2020 году на приобретение квартир будет выделено около 300 миллионов. По словам министра, перспективы на приобретение квартир в следующем году обнадёживают – повышение стоимости квадратного метра в этом случае играет в пользу, за 64 тысячи рублей за квадратный метр застройщик сможет продать квартиру с отделкой, в общем, маржинальность повышается.
- Хочется отметить, что мы учли прошлый опыт и сосредоточились на качестве квартир. Мы не допустим повторения ситуации, в которую попали в прошлом году, - сказал Николай Рузавин.
Он имел в виду печальный опыт квартала Молодёжный в Сотниково. Построенные для сирот дома оказались непригодны для жизни. Сейчас замминистра строительства Сергей Рыбальченко обвиняется в превышении должностных полномочий, а застройщик Сергей Домшоев – в мошенничестве. На обоих наложили запрет определённых действий.
Рузавин пояснил, что сейчас нельзя принимать никаких решений по домам в Сотниково из-за проводимых следственных действий, а по их окончанию нужно будет провести оценку и определить, что делать дальше – ремонт, капремонт или реконструкцию.
Также известно, что суд удовлетворил иски 29 сирот, которых заселили в эти дома. Им предоставят новое жильё, но пока не ясно, когда именно. Потому что сейчас исполняются судебные решения, вынесенные ранее.
Перед журналистами выступил директор республиканского ресурсного центра «Семья» Иван Суворов. Он рассказал, что сейчас в едином списке на получение жилья состоит 5068 сирот от 14 лет и старше, в том числе 3715 человек от 18 лет и старше.
Судебных решений о незамедлительном обеспечении жильём на данный момент около двухсот, из них исполнено в этом году 23 решения. Управление капитального строительства приобрело 23 квартиры на вторичном рынке в Улан-Удэ, Гусиноозёрске и в посёлке Онохой.
Как сообщал «Baikal-Daily», сейчас проходит обсуждение законопроекта о предоставлении социальных выплат вместо жилья для сирот, достигших 23-летнего возраста. То есть, вернуть систему «сертификатов», которая существовала в Бурятии до 2013 года.
Иван Суворов сказал, что этот законопроект окажется действительно полезным и удобным.
- Эта схема очень рабочая, и вообще, мне кажется, здесь нужна вариативность. Например, молодому выпускнику выдать жильё и контролировать, а взрослому и состоявшемуся человеку выдать социальную выплату и дать возможность улучшить свои жилищные условия, - прокомментировал директор центра «Семья».
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Власть, Фото:
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