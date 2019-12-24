В Бурятии объяснили, почему не освоили 100 миллионов на жильё для сирот

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Путин рассказал о развитии экономики за 10 лет Власть, 19 декабря на большой пресс-конференции президента России один из журналистов высказал мнение, что реальный сектор экономики сейчас основан исключительно на советском прошлом, и задал вопрос о том, что же было сделано за последние 10 лет