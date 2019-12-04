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В горсовете Улан-Удэ выбрали председателя комитета по градостроительной политике

В горсовете Улан-Удэ выбрали председателя комитета по градостроительной политике
Власть, 
Им стал Валерий Шагжитаров

Сегодня на очередной сессии горсовета Улан-Удэ депутаты выбрали председателя комитета по градостроительной политике. Как сообщал «Байкал-Daily», предложение о создании, а точнее о восстановлении этого комитета, поступило от депутата Александра Иринчеева, председателя комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике, на сессии 6 ноября.

- Пятый комитет у нас существовал в прошлом созыве, в 2018 году он был упразднён. Сейчас в связи с тем, что градостроительство развивается, как и объекты социальной сферы, инфраструктуры, на комитет городского хозяйства ложится большая нагрузка. Поэтому депутаты пришли к мысли восстановить комитет по градостроительству и архитектуре, - сообщил тогда Александр Иринчеев.

Единогласным решением депутатов председателем комитета по градостроительной политике был избран депутат Валерий Шагжитаров.

- В последнее время в нашем городе идёт большая стройка, строятся школы, сады, ремонтируются дороги. На будущий год на строительство заложено чуть меньше миллиарда рублей. Возникает много вопросов. Все вопросы по принятию нормативно-правовых актов проходят через профильный комитет. Соответственно, работы будет очень много, - прокомментировал сам Валерий Шагжитаров.

Таким образом, в Улан-Удэнском горсовете теперь пять комитетов. Каждый депутат состоит в одном из них.

Справка:

Валерий Шагжитаров – депутат Улан-Удэнского горсовета двух созывов.

Родился 5 января 1969 года в селе Дырестуй Джидинского района Бурятии. В 1992 году окончил Бурятский государственный педагогический институт им. Доржи Банзарова, освоив профессию учителя общетехнических дисциплин и труда. В 2006 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Учёбу в педагогическом институте совмещал с работой в Бурятском спортклубе Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов. С 1987 по 1989 год служил в рядах Российской армии, демобилизовался в звании сержанта.

С 1991 по 1999 год работал завучем в СДЮСШОР облсовета, тренером-преподавателем по вольной борьбе, директором ДЮСШОР рессовета. С 2003 по 2011 год возглавлял ряд обществ с ограниченной ответственностью. В настоящее время - индивидуальный предприниматель.

Награждён почетной грамотой правительства Республики Бурятия, медалью за заслуги перед Республикой Бурятия. Мастер спорта по вольной борьбе. Заслуженный работник физической культуры Бурятии.
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