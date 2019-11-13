Иномарка появится в распоряжении администрации до конца года
Администрация Бичурского района покупает автомобиль «Тойота Камри» или его эквивалент. Начальная стоимость торгов – 1,5 млн. рублей. Согласно сведениям о закупке, иномарку приобретут до 30 декабря 2019 года.
В требованиях к закупке указывается, что автомобиль должен быть выпущен не ранее 2019 года. Цвет – чёрный металлик. Максимальная скорость автомобиля должна составлять 210 км/ч, до 100 км/ч машина должна разгоняться за 11 секунд. Расход топлива на 100 км должен составлять 7,8 литра. Объём топливного бака - 60 литров.
Двигатель должен запускаться кнопкой PushStart. В комплекте должны быть автомобильные коврики для передних и задних рядов сидений. Селектор управления трансмиссией должен иметь кожаную обивку. Также автомобиль должен быть оборудован системой климат-контроль.
Кроме того, передние сидения должны быть оборудованы подогревом, а зеркала заднего вида – обогревом. Более того, боковые зеркала заднего вида должны быть с повторителями указателей поворота, с электрорегулировкой и электроприводом складывания. Также транспортное средство должно быть оборудовано иммобилайзером – электронным противоугонным устройством.
Средства на закупку транспортного средства выделены из местного бюджета. Заявки для участия в закупке принимаются до 18 ноября.
Бичурский район покупает себе новенькую «Камри» за 1,5 млн
Власть, Фото:
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