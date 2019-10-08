Ульяна Афанасьева уволилась из комитета по образованию Улан-Удэ

Ульяна Афанасьева родилась в октябре 1963 года в Иркутской области. В 1986 году окончила Иркутский государственный педагогический институт по специальности «Учитель биологии и географии». Шесть лет проработала учителем географии средней школы № 47. С 1997 по 2005 годы занимала пост заместителя директора по учебно-воспитательной работе гимназии № 14. Затем трудилась директором гимназии. С августа 2012 по октябрь 2019 гг возглавляла комитет по образованию Улан-Удэ.







Учитель высшей категории, имеет звание «Почётный работник общего образования РФ», победитель республиканского конкурса «Лидер образования».