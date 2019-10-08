Ульяна Афанасьева уволилась из комитета по образованию Улан-Удэ

Ульяна Афанасьева, семь лет возглавлявшая комитет по образованию администрации Улан-Удэ, покинула данный пост. Новое место её работы – управляющий делами аппарата Улан-Удэнского горсовета депутатов. Об этом «Байкал-Daily» сообщила сама Ульяна Афанасьева.
- Сегодня у меня первый рабочий день в горсовете, - уточнила она.
Исполняющим обязанности председателя комитета по образованию назначена первый заместитель Любовь Цепкова.
Ульяна Афанасьева возглавила комитет по образованию в августе 2012 года после того, как прежний руководитель Светлана Трифонова (нынешний заммэра – председатель комитета по социальной и молодёжной политике) отправилась на пост руководителя администрации Советского района. До этого Афанасьева руководила одной из самых престижных школ Улан-Удэ – гимназией №14.
Справка:
Ульяна Афанасьева родилась в октябре 1963 года в Иркутской области. В 1986 году окончила Иркутский государственный педагогический институт по специальности «Учитель биологии и географии». Шесть лет проработала учителем географии средней школы № 47. С 1997 по 2005 годы занимала пост заместителя директора по учебно-воспитательной работе гимназии № 14. Затем трудилась директором гимназии. С августа 2012 по октябрь 2019 гг возглавляла комитет по образованию Улан-Удэ.
Учитель высшей категории, имеет звание «Почётный работник общего образования РФ», победитель республиканского конкурса «Лидер образования».