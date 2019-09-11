Алексей Цыденов устроит встречу со всеми кандидатами в мэры Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов пригласил на встречу в пятницу, 13 сентября всех кандидатов в мэры Улан-Удэ. В том числе приглашены победитель выборов Игорь Шутенков и лидер бурятских коммунистов Вячеслав Мархаев, занявший второе место.
На встрече будет обсуждаться прошедшая избирательная кампания, полученные наказы от горожан и перспективы сотрудничества, сообщил в Facebook зампред правительства – руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов.
- Глава республики всегда открыт к диалогу и обсуждению различных насущных вопросов, - написал Баир Цыренов.
Как сообщал «Байкал-Daily», с вечера 9 сентября на площади Советов проходит акция протеста. Из требований отпустить задержанного в Бурятии водителя якутского шамана Габышева она переросла в стихийный митинг с призывом пересмотреть итоги выборов мэра Улан-Удэ. Площадь Советов несколько раз посещал Вячеслав Мархаев. Накануне днём для дачи показаний задержали несколько человек, в том числе депутата Народного Хурала, коммуниста Баира Цыренова. Вечером стало известно, что из отдела полиции его свозили на обследование в больницу.
Глава Бурятии Алексей Цыденов, выхода которого протестующие требовали на площадь, в эти дни находится в командировке в Москве. Накануне он записал специальное видеообращение. В нём заявил, что «открыт для диалога», а все вопросы «можно решить дружным путём».
Вчера же ситуацию с требованиями о пересмотре итогов выборов мэра прокомментировал председатель Избиркома Бурятии Дмитрий Ивайловский. Он заявил, что оснований для пересмотра результатов нет.
Мэром Улан-Удэ на выборах, прошедших 8 сентября, избран и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков, за которого отдали свой голос 54 142 избирателей или 52,52%. Второе место занял коммунист, иркутский сенатор Вячеслав Мархаев с результатом 37 706 голосов или 36,58%. Остальные кандидаты получили не более 2,5% голосов.
Глава Бурятии пригласил на встречу Вячеслава Мархаева
Власть, Фото:
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