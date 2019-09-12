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Мэрия Улан-Удэ получила угрозы взрывов с требованием перевыборов

Мэрия Улан-Удэ получила угрозы взрывов с требованием перевыборов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В администрацию Улан-Удэ пришло сообщение о взрывоопасных «сюрпризах» в детсадах, школах, вузах и вокзалах

Мэрия Улан-Удэ заявила, что получила сообщение с угрозой взрывов в городе и с требованием назначить перевыборы мэра города и освободить всех задержанных в ходе акции протеста на площади Советов.

В письме, которое поступило на сайт администрации Улан-Удэ через интернет-приёмную, заявлялось о «сюрпризах» в зданиях вокзалов, колледжей, вузов, школ и детских садов. Под «сюрпризами» имелись в виду радиоуправляемые взрывные устройства, сообщил начальник управления общественной безопасности администрации Улан-Удэ - зампредседателя антитеррористической комиссии Михаил Слепнёв.

- В письме авторы называют себя активистами. Высказывают требования о назначении перевыборов, а также об освобождении административно задержанных в результате беспорядке в ходе несанкционированного митинга. Они указывают, что «сюрпризы» готовы на вышеназванных объектах, - сообщил журналистам Михаил Слепнёв.

Поскольку конкретные адреса школ, детсадов и пр. в письме не были указаны, «меры упреждающего характера», по словам Слепнёва, были приняты в отношении всех социальных объектов.

В ходе проверки никаких взрывных устройств в зданиях не обнаружено.

Письмо подписано неким гражданином К. Он установлен, но, как выяснила проверка правоохранительных органов, это сообщение данный мужчина не отправлял.

По словам Слепнёва, уже установлен телефон, но в рамках следствия эти данные сейчас не могут быть разглашены.

- Есть мнение, что эта информация направлена с целью дестабилизации обстановки в городе и социальной напряжённости в свете последних событий, которые произошли на площади Советов, - сообщил начальник управления общественной безопасности администрации Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 сентября на площади Советов Улан-Удэ образовался стихийный митинг. Начался он с призыва таксиста Дмитрия Баирова освободить задержанного в Бурятии водителя якутского шамана Габышева. А после того, как на площадь прибыли представители КПРФ, начали звучать политические требованияо пересмотре результатов выборов мэра Улан-Удэ. За участие в несанкционированном публичном мероприятии 10 сентября были задержаны Дмитрий Баиров и бурятский депутат-коммунист Баир Цыренов. Накануне Цыренову был назначен штраф в 15 тысяч, Баиров получил пять суток ареста.

Апогея события достигли этой ночью. С полуночи площадь была перекрыта для движения общественного транспорта, официальная причина – подготовка к 80-летию победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол. Протестующие расходиться не захотели, они распылили газовый баллончик, в результате чего пострадал росгвардеец. Полиция задержала 17 человек, они были доставлены в отдел. К шести часам утрам все были отпущены домой, получив повестки о явке для рассмотрения и составления протоколов.

Сегодня, в четверг, акция, которая длилась с понедельника, закончилась. Баир Цыренов объявил, что теперь они намерены собрать санкционированный митинг.

Выборы мэра Улан-Удэ, прошедшие 8 сентября, выиграл и.о. руководителя администрации Игорь Шутенков, набравший 52,5% голосов при явке в 34%. Лидер бурятских коммунистов, иркутский сенатор Вячеслав Мархаев получил 36,58%.

На выборах Улан-Удэнского горсовета убедительную победу одержала «Единая Россия», получившая 24 мандата в 30 одномандатных округах, а также имеющая как минимум ещё двух сторонников со стороны самовыдвиженцев. Представители КПРФ взяли два мандата, представители ЛДПР и «Справедливой России» - по одному. 

угроза взрыва
 
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