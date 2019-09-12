В Улан-Удэ планируют устроить санкционированный митинг

- Мы вам сообщим время и место. сейчас будем отдыхать, люди не спят несколько суток, - сообщил Баир Цыренов.





Согласно законодательству, санкционированные митинги в Улан-Удэ разрешено проводить либо в парке «Юбилейный», либо в сквере имени Сенчихина.