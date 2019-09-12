В Улан-Удэ планируют устроить санкционированный митинг

Участники акции протеста покинули площадь Советов. Теперь они планируют провести митинг, на этот раз санкционированный. Об этом сообщил депутат Народного Хурала, коммунист Баир Цыренов в соцсетях.
Уведомление в мэрию о проведении митинга, судя по всему, ещё не подавали.
- Мы вам сообщим время и место. сейчас будем отдыхать, люди не спят несколько суток, - сообщил Баир Цыренов.
Согласно законодательству, санкционированные митинги в Улан-Удэ разрешено проводить либо в парке «Юбилейный», либо в сквере имени Сенчихина.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня около двух часов ночи с площади Советов задержали 17 участников протестного мероприятия. Сотрудники ГИБДД попросили их покинуть автобус. Было объявлено, что с полуночи площадь перекрыта в связи с подготовкой к 80-летию победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол. Протестующие расходиться не захотели, они распылили газовый баллончик, в результате чего пострадал росгвардеец. Задержанных отпустили около 6 шести часов утра, вручив повестки о явке для рассмотрения и составления протоколов.
Накануне за участие в несанкционированном митинге Баиру Цыренову назначили штраф 15 тысяч рублей, таксист Дмитрий Баиров получил арест на 5 суток.