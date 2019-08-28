Она состоится 30 августа
30 августа с 10 до 18 часов Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура проведёт «горячую линию», посвященную вопросу охраны водных биологических ресурсов.
Обращения, вопросы и предложения граждан будут приниматься по тел. 83012-44-90-19, 44-99-20, 44-04-26 а также по адресу: Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 9Б, каб.114, 305, 307.
Природоохранная прокуратура выслушает жителей Бурятии
Власть, Фото:
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