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В Бурятии официально назначили министра промышленности

В Бурятии официально назначили министра промышленности
Власть, 
Опубликован указ о назначении Сергея Желтикова на эту должность 

Сергей Желтиков официально назначен на должность министром промышленности и торговли Бурятии. Указ о его назначении подписал 2 августа глава республики Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Желтиков семь лет проработал на Улан-Удэнском авиационном заводе, а затем в материнском холдинге - «Вертолёты России».

В июле, когда новый член правительства был представлен на планёрке Алексеем Цыденовым, Сергей Желтиков поблагодарил его за доверие. Тогда же он признался, что у него остались тёплые чувства к республике. И выразил надежду, что сможет принести пользу Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», прежний министр промышленности Бурятии Евгений Мишенин в конце апреля был назначен зампредом правительства республики по экономическому развитию.

Справка:

Сергей Сергеевич Желтиков родился 31 октября 1981 года в городе Бердск Новосибирской области.

В 2007 году окончил Новосибирский Государственный Университет, получив учёную степень магистра экономики.

С 2004 по 2006 год работал в международной аудиторской компании Ernst&Young.

В период с 2006 по 2013 год трудился на Улан-Удэнском авиационном заводе. За время работы занимал должности: советника генерального директора по финансовым вопросам, советника управляющего директора и начальника финансового управления, заместителя управляющего директора по корпоративному развитию и ЛИН-технологиям.

В 2009 году прошёл обучение в Высшей школе экономики по программе Executive MBA «Управление реформируемыми предприятиями ОПК».

В 2012 году получил квалификацию Diploma in Company Direction (DipIoD) Британского института директоров (Лондон, Великобритания).

В 2012 году окончил программу Kaizen Institute с получением сертификата Kaizen Manager.

С января 2014 года по январь 2018 года занимал должность Директора по финансам и экономике Холдинга «Вертолёты России».

С января 2018 года по февраль 2019 года исполнял обязанности Заместителя Генерального директора по финансам и инвестициям Холдинга «Вертолёты России».

В 2013 году портал «Управление производством» включил Сергея Сергеевича в рейтинг «Индустриальная элита России - 100 лучших производственных менеджеров».

Женат, дочь 3 года.
назначение
 
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