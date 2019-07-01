Министром промышленности Бурятии стал экс-финдиректор «Вертолётов России»

В понедельник глава Бурятии Алексей Цыденов на планёрном совещании представил нового министра промышленности и торговли Бурятии Сергея Желтикова
Сергей Желтиков ранее семь лет проработал на Улан-Удэнском авиационном заводе, а затем в материнском холдинге - «Вертолёты России», сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
- У нас новый член команды: хочу представить вам министра промышленности и торговли Республики Бурятия. Добро пожаловать на борт, - сообщил глава Бурятии.
Сергей Желтиков поблагодарил Алексея Цыденова за оказанное доверие.
- Я очень долго прожил в Бурятии, у меня остались тёплые чувства к республике. Считаю, что могу себя с пользой применить для того региона, который мне очень нравится. На данный момент вижу два основных направления. Первое связано с крупной промышленностью и теми вопросами, которых я касался, работая в «Вертолётах России». Это организация производства новых моделей вертолётов, а также нового самолёта «Байкал». Плюс в этой же связке идут и вопросы, касающиеся развития и поддержки других крупных промышленных предприятий республики. Кроме крупного бизнеса у нас ещё стоит задача - помощь и развитие малого предпринимательства. То есть, необходимо работать над упрощением ведения бизнеса на территории республики, привлекать сюда новый бизнес и развивать тех, кто уже сейчас работает. Вот собственно эти направления являются приоритетными, - рассказал министр промышленности и торговли Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», прежний министр промышленности Бурятии Евгений Мишенин в конце апреля был назначен зампредом правительства республики по экономическому развитию.
Справка:
Сергей Сергеевич Желтиков родился 31 октября 1981 года в городе Бердск Новосибирской области.
В 2007 году окончил Новосибирский Государственный Университет, получив ученую степень магистра экономики.
С 2004 по 2006 год работал в международной аудиторской компании Ernst&Young.
В период с 2006 по 2013 год трудился на Улан-Удэнском авиационном заводе. За время работы занимал должности: советника генерального директора по финансовым вопросам, советника управляющего директора и начальника финансового управления, заместителя управляющего директора по корпоративному развитию и ЛИН-технологиям.
В 2009 году прошел обучение в Высшей школе экономики по программе Executive MBA «Управление реформируемыми предприятиями ОПК».
В 2012 году получил квалификацию Diploma in Company Direction (DipIoD) Британского института директоров (Лондон, Великобритания).
В 2012 году окончил программу Kaizen Institute с получением сертификата Kaizen Manager.
С января 2014 года по январь 2018 года занимал должность Директора по финансам и экономике Холдинга «Вертолеты России».
С января 2018 года по февраль 2019 года исполнял обязанности Заместителя Генерального директора по финансам и инвестициям Холдинга «Вертолеты России».
В 2013 году портал «Управление производством» включил Сергея Сергеевича в рейтинг «Индустриальная элита России - 100 лучших производственных менеджеров».
Женат, дочь 3 года.
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