В агентстве лесного хозяйства Бурятии проводят обыски

Сегодня в республиканское агентство лесного хозяйства нагрянули оперативники
Оперативники проводят обыски в агентстве лесного хозяйства Бурятии. Следственные мероприятия проводятся в здании агентства, которое находится на улице Ключевская. Об этом сообщает телекомпания АТВ, опубликовавшая небольшое видео с места событий в Facebook.
Снимать на близком расстоянии журналистам запретили, нельзя также показывать лица правоохранителей и номера служебной «Газели».
- Ведутся следственные мероприятия. Один из возможных поводов – это незаконные схемы работы при выделении делян в одном из районов республики. Информация пока неподтверждённая, но ходят слухи, - рассказал на видео корреспондент АТВ.
Более подробная информация появится позже.
Сегодня в республиканское агентство лесного хозяйства нагрянули оперативники
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