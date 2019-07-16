В агентстве лесного хозяйства Бурятии проводят обыски

Оперативники проводят обыски в агентстве лесного хозяйства Бурятии. Следственные мероприятия проводятся в здании агентства, которое находится на улице Ключевская. Об этом сообщает телекомпания АТВ, опубликовавшая небольшое видео с места событий в Facebook.









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Снимать на близком расстоянии журналистам запретили, нельзя также показывать лица правоохранителей и номера служебной «Газели».- Ведутся следственные мероприятия. Один из возможных поводов – это незаконные схемы работы при выделении делян в одном из районов республики. Информация пока неподтверждённая, но ходят слухи, - рассказал на видео корреспондент АТВ.Более подробная информация появится позже.