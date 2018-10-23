Бывший замминистра туризма Бурятии устроился в «Байкальскую гавань»

Его официально представил гендиректор ОЭЗ «Байкальская гавань» Алексей Тогошиев
Назначен заместитель генерального директора АО ОЭЗ «Байкальская гавань». Пост получил Евгений Малыгин, прежде трудившийся заместителем министра туризма Бурятии.
Об этом сообщил гендиректор «Байкальской гавани» Алексей Тогошиев на своей странице в Facebook.
«Представляю нового и единственного заместителя генерального директора АО ОЭЗ «Байкальская гавань», - подписал он снимок с Малыгиным.
Как сообщал «Байкал-Daily», Евгений Малыгин проработал замминистра туризма Бурятии около полугода. В конце сентября был уволен по собственному желанию
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До прихода в министерство туризма Евгений Малыгин трудился помощником руководителя филиала акционерного общества «Особые экономические зоны» в Бурятии. Также в его биографии есть должности в министерстве экономики Бурятии (главный специалист отдела международных связей), в издании «УланМедиа» (выпускающий редактор), министерстве промышленности и торговли России (ведущий специалист-эксперт). Последние годы был также членом регионального штаба ОНФ Бурятии.
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