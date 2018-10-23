Бывший замминистра туризма Бурятии устроился в «Байкальскую гавань»

Назначен заместитель генерального директора АО ОЭЗ «Байкальская гавань». Пост получил Евгений Малыгин, прежде трудившийся заместителем министра туризма Бурятии.Об этом сообщил гендиректор «Байкальской гавани» Алексей Тогошиев на своей странице в Facebook.«Представляю нового и единственного заместителя генерального директора АО ОЭЗ «Байкальская гавань», - подписал он снимок с Малыгиным.

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