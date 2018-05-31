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Матвей Гершевич стал Почётным гражданином Бурятии

Матвей Гершевич стал Почётным гражданином Бурятии
Власть, 
Указ об этом подписал глава республики

Вчера на торжественном собрании общественности посвящённом Дню республики Бурятия высокое звание Почётного гражданина Бурятии было присвоено Матвею Гершевичу. Указ №098 подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. 

Напомним, Матвей Гершевич родился 28 февраля 1948 года (70 лет) в селе Улюн Баргузинского района Бурят-Монгольской АССР. По материнской линии его корни уходят к сосланным в Баргузинскую долину евреям, которые участвовали в польском восстании 1830-1831 годах. 

В 1964 году после окончания средней школы поступил в Свердловский юридический институт. В 1970 году Гершевич получил диплом по специальности «Правоведение». В том же году, вернувшись в Бурятию, начал работать следователем прокуратуры Кяхтинского района.

В 1973-1974 годах проходил службу в рядах Советской Армии. После армии работал прокурором следственного отдела прокуратуры Бурятской АССР. В 1975 году назначен прокурором Тункинского района. С 1979 года по 1987 год работает начальником отдела общего надзора прокуратуры республики. С 1987 года по 1992 год – заместитель прокурора республики, начальник следственного управления. В 1992 году назначен первым заместителем прокурора Бурятии.

2 декабря 2007 года победил на выборах депутата Народного Хурала Бурятии IV созыва по одномандатному избирательному округу № 30, включающему в себя территорию Баргузинского района. 11 декабря на первой сессии Народного Хурала IV созыва был избран председателем парламента.

В сентябре 2013 года Матвей Гершевич второй раз был избран председателем Хурала. Спикер парламента принял решение о добровольном и досрочном прекращении своих полномочий в апреле 2015 года.
В данное время Матвей Гершевич участвует в праймериз «Единой России» на выборы в Народный Хурал по Баргузинскому району.

Ранее в интервью Матвей Гершевич признался, что не намерен вновь возглавлять Народный Хурал. Он нацелен помогать родному Баргузинскому району. По его мнению, «свободный политик может сделать гораздо больше».

- Я не хочу быть спикером парламента. Потому что сейчас я оценил, насколько свободный политик сильнее. Мне не нужна высокая должность, ведь она отнимает так много времени. А я хочу помогать землякам, поднимать и облагораживать Баргузинскую долину для её развития и экономического, и социального. И это будет возможно сделать, только если я буду работать в качестве Народного депутата от Баргузинской долины.
депутаты Народного Хурала Народный Хурал
 
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