Матвей Гершевич стал Почётным гражданином Бурятии



Вчера на торжественном собрании общественности посвящённом Дню республики Бурятия высокое звание Почётного гражданина Бурятии было присвоено Матвею Гершевичу. Указ №098 подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.



Напомним, Матвей Гершевич родился 28 февраля 1948 года (70 лет) в селе Улюн Баргузинского района Бурят-Монгольской АССР. По материнской линии его корни уходят к сосланным в Баргузинскую долину евреям, которые участвовали в польском восстании 1830-1831 годах.



В 1964 году после окончания средней школы поступил в Свердловский юридический институт. В 1970 году Гершевич получил диплом по специальности «Правоведение». В том же году, вернувшись в Бурятию, начал работать следователем прокуратуры Кяхтинского района.



В 1973-1974 годах проходил службу в рядах Советской Армии. После армии работал прокурором следственного отдела прокуратуры Бурятской АССР. В 1975 году назначен прокурором Тункинского района. С 1979 года по 1987 год работает начальником отдела общего надзора прокуратуры республики. С 1987 года по 1992 год – заместитель прокурора республики, начальник следственного управления. В 1992 году назначен первым заместителем прокурора Бурятии.



2 декабря 2007 года победил на выборах депутата Народного Хурала Бурятии IV созыва по одномандатному избирательному округу № 30, включающему в себя территорию Баргузинского района. 11 декабря на первой сессии Народного Хурала IV созыва был избран председателем парламента.



В сентябре 2013 года Матвей Гершевич второй раз был избран председателем Хурала. Спикер парламента принял решение о добровольном и досрочном прекращении своих полномочий в апреле 2015 года.

В данное время Матвей Гершевич участвует в праймериз «Единой России» на выборы в Народный Хурал по Баргузинскому району.



Ранее Ранее в интервью Матвей Гершевич признался , что не намерен вновь возглавлять Народный Хурал. Он нацелен помогать родному Баргузинскому району. По его мнению, «свободный политик может сделать гораздо больше».



- Я не хочу быть спикером парламента. Потому что сейчас я оценил, насколько свободный политик сильнее. Мне не нужна высокая должность, ведь она отнимает так много времени. А я хочу помогать землякам, поднимать и облагораживать Баргузинскую долину для её развития и экономического, и социального. И это будет возможно сделать, только если я буду работать в качестве Народного депутата от Баргузинской долины.

