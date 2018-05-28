В Бурятии сельская администрация долго отвечала на обращения граждан

Ответственного чиновника оштрафовали на 5 тысяч



Как выяснила прокурорская проверка, в Хоринском районе администрация сельского поселения «Кульское» нарушила закон о порядке рассмотрения обращений граждан, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



К сельским властям обратился сельчанин с вопросом об ограждении подстанции. Его обращение было занесено в карточку личного приёма гражданина.



- В нарушение требований федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ответ на обращение заявителю направлен спустя два месяца, только после вмешательства прокуратуры района, - уточняют в надзорном органе.



За административное нарушение сотрудник администрации оштрафован на пять тысяч рублей.



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