Ответственного чиновника оштрафовали на 5 тысяч
Как выяснила прокурорская проверка, в Хоринском районе администрация сельского поселения «Кульское» нарушила закон о порядке рассмотрения обращений граждан, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
К сельским властям обратился сельчанин с вопросом об ограждении подстанции. Его обращение было занесено в карточку личного приёма гражданина.
- В нарушение требований федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ответ на обращение заявителю направлен спустя два месяца, только после вмешательства прокуратуры района, - уточняют в надзорном органе.
За административное нарушение сотрудник администрации оштрафован на пять тысяч рублей.
В Бурятии сельская администрация долго отвечала на обращения граждан
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