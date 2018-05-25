Власти Бурятии готовятся к празднованию столетия ВЛКСМ

24 мая в здании правительства Бурятии состоялось заседание по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100–летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи



На заседании были подведены итоги прошлого заседания, на котором были поставлены задачи о составлении мероприятий к великому столетию объединения молодежи.



- 27 апреля в Городской библиотеке имени Исака Калашникова состоялся круглый стол «Встреча двух поколений», который прошел в рамках Республиканской недели студенчества, посвященной 100-летию ВЛКСМ. В работе приняли участие 80 человек, в том числе представители общественных молодежных организаций Бурятии и студенты высших и средних учебных заведений, представители министерства спорта и молодежной политики и молодежного центра Бурятии, - рассказал заместитель министра спорта и молодежной политики Эрдэни Дымчиков. - Основной задачей мероприятия было познакомить молодежь Бурятии с основными истерическими вехами, принципами, лучшими традициями и достижениями ВЛКСМ. Кроме того, 11 апреля в культурно-досуговом центре «Рассвет» у нас прошел гала-концерт фестиваля «Студенческая весна», который также был приурочен 100–летию ВЛКСМ.



Также 100-летию Комсомола будут приурочены такие масштабные мероприятия, как День российской молодежи и Байкальский медиа форум.



На следующем заседании было принято решение провести видеоконференцию уже со всеми районами республики, сообщает пресс-служба правительства РБ.

