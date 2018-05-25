В Росгвардии Бурятии прошла встреча с руководством Сибирского округа

Заместитель командующего Сибирским округом войск национальной гвардии России встретился с личным составом территориального Управления



В ходе итоговой проверки по результатам зимнего периода обучения в Управлении Росгвардии по республике Бурятия заместитель командующего Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации по работе с личным составом генерал – майор Андрей Батрак провёл встречу с личным составом.



Военнослужащие и сотрудники с интересом задавали различные вопросы тылового, финансового, социального обеспечения и получили исчерпывающие ответы от заместителя командующего и офицеров округа.



Подводя итоги встречи, генерал-майор Андрей Батрак выразил благодарность личному составу специальных подразделений, сотрудникам вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительных подразделений за положительные результаты в служебно-боевой деятельности, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.



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