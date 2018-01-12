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Минздрав Бурятии остался без первого заместителя

Минздрав Бурятии остался без первого заместителя
Власть,  12.01.2018 10:50
Александр Занданов трудился на этом посту почти 16 лет

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление об освобождении от должности первого замминистра здравоохранения Александра Занданова, который занимал этот пост почти 16 лет. Постановление вышло 10 января.

Заявление об увольнении Занданов написал по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

«Освободить Занданова Александра Октябрьевича от должности государственной первого заместителя министра здравоохранения Республики Бурятия - председателя комитета медицинской и лекарственной помощи и профилактики, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить его с государственной гражданской службы по собственному желанию 9 января 2018 года в связи с выходом на пенсию с предоставлением социальных гарантий и компенсаций в соответствии с действующим законодательством о государственной гражданской службе», - говорится в документе.

Напомним, Валерий Кожевников, с которым работал Александр Занданов, покинул министра здравоохранения осенью 2017 года. Сейчас Кожевников, отказавшийся от должности в Москве, возглавляет республиканский онкодиспансер.

В декабре минздрав Бурятии возглавил Дамбинима Самбуев.

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