В Улан-Удэ из-за жары взялись поливать дороги

В мэрии заявили, что благодаря этому они будут меньше деформироваться
В столице Бурятии начали поливать проезжую часть на улицах. Как пояснили в городском комбинате по благоустройству, это снижает уровень деформации дорожного покрытия в жару и негативное воздействие вредных веществ, которые испаряются с поверхности асфальта.
В первую очередь коммунальщики орошают дороги с наиболее интенсивным движением. Полив будет осуществляться при температуре выше 28ºС. В прошлом году к нему приступили
только в конце июня.
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