В Бурятии свыше 2,3 тысяч почётных доноров

Стать донором крови может каждый



20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Ежегодная денежная выплата «Почётным донорам России» и «Почётным донорам СССР» в 2024 году составляет 17 324 рубля



- В Бурятии получателями такой меры социальной поддержки являются 2351 человек, объем финансирования составляет свыше 40,7млн рублей, деньги на эти цели направлены из федерального бюджета, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Напомню, звание почётного донора в России присуждается лицам, безвозмездно сдавшим кровь более 40 раз либо плазму более 60 раз. Такой донор получает нагрудный значок и соответствующее удостоверение. Также он получает льготы и привилегии.



Оформить выплату можно на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/600200/2/form), МФЦ или в отделе соцзащиты по месту жительства, предоставив документы:

- заявление о назначении ежегодной денежной выплаты;

- документ, удостоверяющий личность;

- удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почётный донор России» или удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почётный донор СССР».



Стать донором крови может каждый гражданин РФ старше 18 лет, не имеющий к этому противопоказаний, но тем, кто сдаёт кровь впервые, нужно пройти специальное медицинское обследование.

