Стать донором крови может каждый
20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Ежегодная денежная выплата «Почётным донорам России» и «Почётным донорам СССР» в 2024 году составляет 17 324 рубля
- В Бурятии получателями такой меры социальной поддержки являются 2351 человек, объем финансирования составляет свыше 40,7млн рублей, деньги на эти цели направлены из федерального бюджета, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Напомню, звание почётного донора в России присуждается лицам, безвозмездно сдавшим кровь более 40 раз либо плазму более 60 раз. Такой донор получает нагрудный значок и соответствующее удостоверение. Также он получает льготы и привилегии.
Оформить выплату можно на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/600200/2/form), МФЦ или в отделе соцзащиты по месту жительства, предоставив документы:
- заявление о назначении ежегодной денежной выплаты;
- документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почётный донор России» или удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почётный донор СССР».
Стать донором крови может каждый гражданин РФ старше 18 лет, не имеющий к этому противопоказаний, но тем, кто сдаёт кровь впервые, нужно пройти специальное медицинское обследование.
В Бурятии свыше 2,3 тысяч почётных доноров
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