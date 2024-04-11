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В Бурятии свыше 2,3 тысяч почётных доноров

В Бурятии свыше 2,3 тысяч почётных доноров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стать донором крови может каждый

20 апреля в России отмечается Национальный день донора. Ежегодная денежная выплата «Почётным донорам России» и «Почётным донорам СССР» в 2024 году составляет 17 324 рубля

- В Бурятии получателями такой меры социальной поддержки являются 2351 человек, объем финансирования составляет свыше 40,7млн рублей, деньги на эти цели направлены из федерального бюджета, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - Напомню, звание почётного донора в России присуждается лицам, безвозмездно сдавшим кровь более 40 раз либо плазму более 60 раз. Такой донор получает нагрудный значок и соответствующее удостоверение. Также он получает льготы и привилегии.

Оформить выплату можно на портале Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/600200/2/form), МФЦ или в отделе соцзащиты по месту жительства, предоставив документы:
- заявление о назначении ежегодной денежной выплаты;
- документ, удостоверяющий личность;
- удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почётный донор России» или удостоверение о награждении нагрудным знаком «Почётный донор СССР».

Стать донором крови может каждый гражданин РФ старше 18 лет, не имеющий к этому противопоказаний, но тем, кто сдаёт кровь впервые, нужно пройти специальное медицинское обследование.
Донорство крови минсоцзащиты Бурятии

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