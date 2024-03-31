В Бурятии ветеран боевых действий добился жилья через суд



Жителя Бурятии, который является ветераном боевых действий, обязали обеспечить жильём за счёт средств федерального бюджета – согласно федеральному закону № 5 «О ветеранах» от 12 января 1995 года. Мужчина обратился с соответствующим иском в суд и в феврале его удовлетворили.



Как выяснилось, нашего земляка поставили на учёт как нуждающегося в улучшении жилищных условий ещё в 2003 году – после прохождения срочной службы в районе вооружённого конфликта на территории Чечни. Истец участвовал в боевых действиях и ему выдали соответствующее удостоверение. Решение суда уже вступило в законную силу.