В Бурятии ветеран боевых действий добился жилья через суд

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Жителя Бурятии, который является ветераном боевых действий, обязали обеспечить жильём за счёт средств федерального бюджета – согласно федеральному закону № 5 «О ветеранах» от 12 января 1995 года. Мужчина обратился с соответствующим иском в суд и в феврале его удовлетворили.
Как выяснилось, нашего земляка поставили на учёт как нуждающегося в улучшении жилищных условий ещё в 2003 году – после прохождения срочной службы в районе вооружённого конфликта на территории Чечни. Истец участвовал в боевых действиях и ему выдали соответствующее удостоверение. Решение суда уже вступило в законную силу.
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