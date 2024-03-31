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На севере Бурятии зреет недовольство из-за пешеходной дорожки

На севере Бурятии зреет недовольство из-за пешеходной дорожки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные жители заявили, что тротуар решили сделать без их ведома

Недавно жители Северобайкальска забили тревогу из-за намерения властей обустроить пешеходную дорожку на Ленинградском проспекте – на так называемой нечётной стороне. Местные сообщили в группе «Северобайкальск-инфо.24/7», что этот вопрос даже не вынесли на общественное обсуждение и о людях никто не подумал.

- Нечётная сторона проспекта – северо-восточная, там мало света в дневное время. Теперь она будет загорожена эстакадой дорожки, проходящей на уровне второго-третьего этажей домов № 1, 3 и 5, – возмутились северобайкальцы.
 
Прокомментировали ситуацию местные власти. Как выяснилось, строительство тротуара с населением обсуждали ещё в 2021 году, когда разрабатывался мастер-план Северобайкальска.

- Предложение построить дорожку для пешеходов поступило как раз от самих жителей, которые участвовали в обсуждении и вносили свои предложения, касающиеся мастер-плана, – подчеркнули в городской администрации.
 
Судя по всему, северян смутил эскиз, размещённый в соцсетях. Им разъяснили, что это не проект как таковой, а лишь визуализация. Когда начнётся разработка проекта, выступить со своими идеями и предложениями смогут все желающие. 
жалобы благоустройство тротуары Северобайкальск

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