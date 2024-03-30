Бурятия выделит больше денег на ремонт школы в селе ДНР

Потратят ещё 4 млн рублей

Бурятия увеличит финансирование ремонта школы в селе Кумачово Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил 30 марта в своём официальном телеграм-канале глава Старобешевского района ДНР Николай Михайлов.

«Дополнительно на ремонт школы в Кумачово из бюджета Республики Бурятия будет выделено ещё 4 млн рублей, - написал Михайлов, - А общая стоимость работ составит более 20 миллионов рублей».

Строители планируют заменить всё шиферное покрытие кровли, а также провести полное переустройство полов, замену электропроводки и отделку стен в школьной библиотеке и нескольких учебных классах.

Старобешевский район ДНР в части восстановления разрушенных объектов является подшефным для Бурятии и Забайкальского края.