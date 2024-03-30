30 марта

29 марта

Популярное

Бурятия выделит больше денег на ремонт школы в селе ДНР

Бурятия выделит больше денег на ремонт школы в селе ДНР
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива

Потратят ещё 4 млн рублей

Бурятия увеличит финансирование ремонта школы в селе Кумачово Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил 30 марта в своём официальном телеграм-канале глава Старобешевского района ДНР Николай Михайлов.

«Дополнительно на ремонт школы в Кумачово из бюджета Республики Бурятия будет выделено ещё 4 млн рублей, - написал Михайлов, - А общая стоимость работ составит более 20 миллионов рублей».

Строители планируют заменить всё шиферное покрытие кровли, а также провести полное переустройство полов, замену электропроводки и отделку стен в школьной библиотеке и нескольких учебных классах.

Старобешевский район ДНР в части восстановления разрушенных объектов является подшефным для Бурятии и Забайкальского края.

ДНР Старобешево бюджет ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ семимесячному малышу провели сложную операцию
В Улан-Удэ семимесячному малышу провели сложную операцию
Общество, 30.03.2024
Это был второй этап на пути к восстановлению функций кишечника маленького пациента
Прогулки по Улан-Удэ. Март 2024
Прогулки по Улан-Удэ. Март 2024
Общество, 30.03.2024
Тюльпаны, лужи, шашлыки, блины
Дмитрий Певцов оценил креатив рыбаков из Северо-Байкальского района
Дмитрий Певцов оценил креатив рыбаков из Северо-Байкальского района
Общество, 30.03.2024
В Бурятии проходит масштабный фестиваль «Байкальская рыбалка»
Мошенник обманул улан-удэнку на 1,5 млн рублей
Мошенник обманул улан-удэнку на 1,5 млн рублей
Общество, 30.03.2024
Жертвами аферистов за последнюю неделю стали 56 человек
В Улан-Удэ предпринимателя осудили за присвоение 2,6 млн рублей
В Улан-Удэ предпринимателя осудили за присвоение 2,6 млн рублей
Общество, 30.03.2024
Женщина обманула клиентов, пообещав им подобрать, забронировать и оплатить туристский продукт
В Улан-Удэ выберут лучшие бурятские костюмы
В Улан-Удэ выберут лучшие бурятские костюмы
Общество, 30.03.2024
В следующем месяце в республике стартует конкурс модельеров
На Улан-Удэ опустится «библиотечная ночь»
На Улан-Удэ опустится «библиотечная ночь»
Общество, 30.03.2024
К акции присоединятся библиотеки Бурятии
В Улан-Удэ до 4 градусов тепла
В Улан-Удэ до 4 градусов тепла
Общество, 30.03.2024
В республике налаживается погода 
В Бурятии посоревнуются фольклорные коллективы
В Бурятии посоревнуются фольклорные коллективы
Общество, 29.03.2024
Лучшие поедут на «Алтаргану» в Монголию
В Бурятии отремонтируют 100 км дорог в районах и Улан-Удэ
В Бурятии отремонтируют 100 км дорог в районах и Улан-Удэ
Общество, 29.03.2024
Контрактация объектов дорожного нацпроекта в этом году выполнена на 100%
В Иркутске вновь пройдёт турнир имени Балдана Цыдыпова
В Иркутске вновь пройдёт турнир имени Балдана Цыдыпова
Общество, 29.03.2024
Спортсмены от 10 до 17 лет выявят лучшего в армейском рукопашном бое

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^