У иркутянки по пути на работу арестовали автомобиль

Арест наложили приставы в ходе рейда



В Иркутске состоялся рейд по выявлению должников с использованием программного комплекса «Дорожный пристав». В рейде приняли участие судебные приставы и автоинспекторы.



При обнаружении сведений о задолженности владельца автомобиля, система подавала сигнал. Инспекторы останавливали машину, после чего судебные приставы на месте взыскивали задолженность.



В отдельных случаях, когда вопрос было урегулировать трудно, на автомобиль могли наложить арест и изъять на хранение. Так, одна из таких должниц попалась в руки судебных приставов и полиции по пути на работу.



- В ходе рейда проверку прошли 12 автомобилей, из которых: трое оплатили долг на месте, четыре машины были арестованы и изъяты, одному автовладельцу машину арестовали, но оставили на хранение, так как транспортное средство было в залоге. Ещё два водителя предоставили оплату, - сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Иркутской области.

