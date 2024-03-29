Он вместе с подельниками стащил почти сотню таких устройств
С жителя бурятской столицы, похищавшего аккумуляторы с сотовой вышки, взыскали материальный ущерб размером в 122 тысяч рублей. Мужчина совершил серию краж, стащив 96 таких устройств.
У улан-удэнца были подельники, с которыми он не раз пробирался на базовую станцию оператора сотовой связи. Суд обязал злоумышленника компенсировать ущерб. Соответствующее исполнительное производство завели в республиканском управлении ФССП. Оно окончено фактическим исполнением.
В Улан-Удэ похитителю аккумуляторов пришлось раскошелиться на 120 с лишним тысяч
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