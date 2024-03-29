В Бурятии «чёрному» лесорубу ужесточили наказание

Его подельникам приговоры оставили без изменения



Четверо жителей Еравнинского района Бурятии признаны судом виновными в незаконной рубке леса особо крупном размере. Их приговорили к разным срокам лишения свободы: двоих приговорили к реальному заключению на 4 года и 3 года 9 месяцев колонии общего режима; двух других – к условному наказанию к 3 годам 6 месяцам и к 3 годам 8 месяцам.



Также с осуждённых взыскана в пользу бюджета Еравнинского района сумма причинённого преступлениями материального ущерба.



Вещественные доказательства: две бензопилы, два автомобиля, два прицепа, трактор, металлическая тележка конфискованы в доход государства.



Но приговор устроил не всех. В апелляционном представлении государственный обвинитель просил усилить осуждённым наказание.



Апелляционные жалобы подали также осуждённые и их защитники. Они просили квалифицировать действия как одно продолжаемое преступление и смягчить назначенное им наказание.



Апелляционной инстанцией приговор суда изменён только в отношении одного «чёрного» лесоруба. Если районный суд назначил ему условный срок, то Верховный суд республики ужесточил наказание до реального лишения свободы.



- Из приговора исключено указание суда на применение ст.73 УК РФ в отношении Н. с назначением ему отбывания наказания в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Н. взят под стражу в зале суда, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.



Доводы стороны защиты о смягчении наказания оставлены без удовлетворения.



Решение суда в части конфискации в доход государства имущества отменено с направлением уголовного дела в данной части на новое судебное разбирательство.

