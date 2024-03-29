МВД Бурятии запретило иностранцу въезд в Россию

Мужчина не сможет попасть в страну в ближайшие пять лет



По решению МВД по Бурятии уроженцу иностранного государства на пять лет запретили въезд в РФ. Основанием для этого стало неоднократное привлечение мужчины к административной ответственности.



Иностранец с наложенным табу не согласился и обратился в районный суд, заявив, что в России проживают его близкие и сын, в отношении которого он хочет установить отцовство, а допущенные им правонарушения, мол, не несут и не повлекли за собой тяжкие последствия.



Однако в иске служители Фемиды отказали, отметив, что иностранный гражданин за год дважды привлекался к административной ответственности. В суде сочли, что это говорит «о сознательном пренебрежительном отношении к законодательству Российской Федерации». К тому же у мужчины нет легального источника дохода, налоги он не платит и всё это не позволяет признать его поведение законопослушным, а равно – «констатировать лояльность мигранта к законодательству страны пребывания».



Нарушитель дошёл до Верховного суда РБ, однако там решение суда первой инстанции оставили без изменения, назвав его адекватной мерой государственного реагирования на нарушения, допущенные истцом.



