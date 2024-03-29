Мужчина не сможет попасть в страну в ближайшие пять лет
По решению МВД по Бурятии уроженцу иностранного государства на пять лет запретили въезд в РФ. Основанием для этого стало неоднократное привлечение мужчины к административной ответственности.
Иностранец с наложенным табу не согласился и обратился в районный суд, заявив, что в России проживают его близкие и сын, в отношении которого он хочет установить отцовство, а допущенные им правонарушения, мол, не несут и не повлекли за собой тяжкие последствия.
Однако в иске служители Фемиды отказали, отметив, что иностранный гражданин за год дважды привлекался к административной ответственности. В суде сочли, что это говорит «о сознательном пренебрежительном отношении к законодательству Российской Федерации». К тому же у мужчины нет легального источника дохода, налоги он не платит и всё это не позволяет признать его поведение законопослушным, а равно – «констатировать лояльность мигранта к законодательству страны пребывания».
Нарушитель дошёл до Верховного суда РБ, однако там решение суда первой инстанции оставили без изменения, назвав его адекватной мерой государственного реагирования на нарушения, допущенные истцом.
МВД Бурятии запретило иностранцу въезд в Россию
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