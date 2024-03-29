Благодаря соседнему государству в республике спасли многомиллионные стада
Директор ФГБУ «Россельхозцентр» по РБ Намжил Мардваев высказался в соцсетях по поводу гуманитарной помощи, которую Бурятия передала Монголии пару недель назад. Речь о 240 тоннах зерна для животноводов. Всего туда отправят восемь с половиной тысяч тонн зерна: 6,5 тысяч тонн пшеницы и две тысячи тонн овса.
Из-за сильных холодов в соседней стране от голода этой зимой погибло более 6 миллионов голов скота. Тысячи семей фермеров оказались в нищете.
Намжил Мардваев напомнил, что Монголия всегда помогала и стране, и республике, когда это требовалось.
- Так было и во времена Великой Отечественной войны, когда Монголия безвозмездно отдавала тысячи лошадей для упряжи, огромное количество мяса, шерсти и молока. Так и во время жесточайших засух в республике они помогали нам сеном, соломой и комбикормом, – написал руководитель «Россельхозцентра» на своей странице во «ВКонтакте». – Помню, как просил у них корм, когда работал в хозяйстве, как монголы из двух зародов сена отдавали один, а затем – и половину второго. Если бы не их братская помощь, многомиллионные стада республики того времени мы бы не сохранили.
В заключение Мардваев признался: лично ему очень приятно, что сейчас республика, в свою очередь, поддерживает соседнее государство. «Это и есть настоящая дружба и взаимопомощь», – подчеркнул он.
«Всегда оказывала помощь»: Чиновник из Бурятии вспомнил о поддержке Монголии в годы ВОВ
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