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«Друг познаётся в беде»: Монголия получила гуманитарную помощь от Бурятии

«Друг познаётся в беде»: Монголия получила гуманитарную помощь от Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии сообщил, что будет отгружено столько зерна, сколько есть в республике

Республика Бурятия передала Монголии первую партию гуманитарной помощи – 240 тонн зерна для животноводов. Девять большегрузов с зерном прибыли в МАПП Кяхта 17 марта.

Этой зимой в Монголии из-за холодной зимы и глубокого снега умерло от голода свыше 6 миллионов голов скота. Тысячи семей животноводов оказались в нищете.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, всего же соседней стране будет направлено 8,5 тысяч тонн зерна: 6,5 тысяч тонн пшеницы и две тысячи тонн овса.

– Россия и Монголия – дружественные страны. Мы всегда приходим друг другу на помощь. Когда-то Советский Союз пришёл на помощь Монголии в боях на Халхин-Голе. Во время Великой Отечественной войны Монголия пришла на помощь Советскому Союзу. В ковид был случай, когда мальчик из Монголии на свои деньги купил маски и отправил в Бурятию. Мы по-настоящему близкие народы. Сегодня, когда в Монголии сложная ситуация, мы не можем стоять в стороне, и по поручению правительства Российской Федерации сегодня из Бурятии идёт отгрузка зерна для поддержания скота. Отгрузим 8,5 тысяч тонн зерна – почти 425 двадцатитонников. Это всё, что есть в республике, – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.


Правительство России поручило таможенной службе в упрощённом порядке и без взимания пошлин оформлять гуманитарные грузы через госграницу.

– Правительство Российской Федерации вместе со своей командой под руководством Алексея Самбуевича оказывает гуманитарную помощь, чтобы скотоводы Монголии преодолели тяжёлое время. В России говорят: друг познаётся в беде, а в Монголии есть такая пословица: быстро поможет друг. Спасибо! Сельское хозяйство является одной из главных отраслей экономики Монголии. В 2023 году поголовье скота составляло 64,9 млн, на данный момент более 6,7 млн голов уже погибли. Из 21 аймака Монголии 15 аймаков, в том числе больше 200 сумонов, находятся в сложной ситуации. Мы готовы быстро принять вашу помощь, – отметил вице-премьер Монголии Сайнбуян Амарсайхан.


В прошлом году Бурятия собрала рекордный урожай зерновых – 140,6 тысяч тонн, что на 20 % превысило сбор 2022 года. Зернофураж из Бурятии поставят хозяйства Тарбагатайского, Мухоршибирского, Кяхтинского и Бичурского районов.

– Надеемся, это поможет поддержать поголовье скота монгольских животноводов до того, как появится новая трава, новые корма. Мы понимаем, что каждый день дорог, поэтому в ближайшую неделю намерены всё отгрузить, – подчеркнул Алексей Цыденов.

На встрече в Кяхте монгольская и российская стороны договорились о деталях скорейшей доставки зерна. Главное управление чрезвычайных ситуаций Монголии и губернаторы аймаков подключились к решению транспортных вопросов.


Монголия сельское хозяйство гуманитарная помощь

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