Такой документ за год запросили только у 3% компаний
В подавляющем большинстве улан-удэнских компаний (93%) за последний год не было ситуаций, когда соискатели требовали выдать официальный документ с указанием причин отказа в трудоустройстве. С подобными случаями сталкивались лишь 3% работодателей, рассказали представители сервиса SuperJob.
Чуть чаще за таким документом обращались к крупным компаниям. В основном его приходилось оформлять рекрутерам из банковской и IT-сфер, а также ритейла.
Обычно письменный отказ требуется кандидатам, которых направили из центра занятости. Уровень безработицы сейчас очень низкий, поэтому снижение числа запросов на такого рода документы выглядит закономерным, подчеркнули в SuperJob.
Большинство улан-удэнцев не требуют официальный отказ в приёме на работу
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