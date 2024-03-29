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Житель Бурятии выплатил полмиллиона алиментов из страха остаться без машины

Житель Бурятии выплатил полмиллиона алиментов из страха остаться без машины
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он задолжал 512 тысяч собственному сыну

Со злостного алиментщика из Тункинского района Бурятии взыскали кругленькую сумму, которую он задолжал своему ребёнку. После того как семья распалась, суд обязал мужчину перечислять четверть своего дохода на содержание несовершеннолетнего сына. Однако горе-отец долгое время этого не делал.

В районном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство. Сотрудник республиканского УФССП выяснил место работы нерадивого родителя и алименты начали каждый месяц удерживать из его заработной платы. Однако выплаты не могли покрыть задолженность, в начале года перевалившую за полмиллиона – она достигла 512 тысяч рублей.

Тогда судебный пристав-исполнитель решил наложить запрет на регистрационные действия с принадлежащим тункинцу автомобилем, чтобы тот не смог продать или переписать на кого-то машину. Это возымело эффект – мужчина изыскал необходимую сумму и полностью погасил долг.
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