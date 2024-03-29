В Даурии из-за снега зимовало необычно мало птиц

Зимний учёт пернатых провели в международном заповеднике «Даурия»



Проведённый на российской и монгольской территории международного заповедника «Даурия» зимний учёт птиц показал необычайно низкое количество зимующих пернатых. Это связано с непривычно большим количеством снега нынешней зимой. Второй результат работ – получены доказательства, что в Даурии после многолетней засухи началось восстановление популяции больших бакланов.



В середине марта орнитологи Даурского заповедника в Забайкалье провели учёт зимующих птиц на российской и монгольской территории международного заповедника «Даурия». Результаты оказались очень интересными – учесть удалось чрезвычайно мало пернатых, а на огромных пространствах заповедника и сопредельных территорий птицы и вовсе отсутствовали.



Итог необычный, но вполне объяснимый и ожидаемый. Связано это с непривычно большим количеством снега, сделавшего недоступным для птиц их корма: семена растений для жаворонков и других мелких птиц, и мышевидных грызунов для хищных птиц. Из-за снега также в основном откочевали в менее снежные районы дзерены, а вместе с ними орлы-беркуты и чёрные грифы, для которых дзерены являются главной пищей в зимнее время. Кстати, из-за обилия снега, сделавшего подавляющую часть территории непроходимой для автотранспорта, зимние учёты пришлось перенести на более поздние сроки.



Как сообщил сотрудник Даурского заповедника, орнитолог Олег Горошко, в зимнее время орнитологи проводят некоторые исследования, имеющие непосредственное отношение к водоплавающим и околоводным птицам. Самих птиц, конечно, в это время в Даурии нет, но их гнёзда остаются. Поэтому зимой можно спокойно обследовать места размножения и провести учёт гнёзд. В летний период подобные работы недопустимы, поскольку сопровождаются беспокойством птиц и гибелью их потомства. Кроме того, многие места гнездования чрезвычайно труднодоступны из-за воды и грязи.



В марте были обследованы известные и потенциально возможные места гнездования больших бакланов. В период многолетней засухи бакланы полностью перестали гнездиться в международном заповеднике, но в последние годы, в связи с увеличением количества осадков и воды в реках и озёрах, эти птицы начали возвращаться на свои излюбленные места. Зимние обследования показали, что в России на Торейских озёрах этот вид в 2023 году ещё не начал гнездиться, а в Монголию на озеро Дуро-Нур (на реке Ульдза) уже вернулся. В прошлом году там вывело потомство около 100 пар. Орнитологи прогнозируют быстрый рост численности этих птиц в заповеднике в ближайшие годы. Они должны вернуться сюда с других мест, куда были вынуждены перекочевать из-за многолетней засухи.



- Почему учёные уверены, что бакланы вернутся в заповедник и здесь вновь возродятся многотысячные птичьи базары? Потому что во влажные климатические периоды в заповеднике складываются чрезвычайно благоприятные условия для гнездования птиц (очень богатая кормовая база, удобные места гнездования) – гораздо лучшие, чем на остальной территории Забайкалья и на Байкале. Поэтому с приходом воды не только бакланы, но и все другие водоплавающие и околоводные пернатые стремятся поскорее вернуться в Даурию. Так происходило и раньше. Это подтверждают исторические данные, - заявил Олег Горошко.



