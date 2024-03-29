С начала года это уже второй рейд в микрорайоне
В четверг, 28 март, в микрорайоне Шишковка в Улан-Удэ состоялся «собачий» рейд.
Работали две мобильные группы. Они прошли улицы Водопадная, Майская, Тагильская, Циолковского, Кутузова, Лысогорская, Калужская, Амагаева, Коллективная, Революции 1905 года до сквера им. Сенчихина. Также обследованы улицы Чертенкова, Самбуева, Демьяна Бедного, Минина, Челюскина, Левитана, Невского, Маховая, Щорса, Чапаева, Кузнецова.
- Пройдено мобильными группами 80 домовладений, составлено семь протоколов по отсутствию регистрации собак и нарушению правил их выгула, также ветеринарной службой было проведена вакцинация двух собак, регистрация одного домашнего животного. Отловлено пять особей на улицах микрорайона, - сообщили в администрации Железногдорожного района.
С начала года это уже второй «собачий» рейд, проведённый на Шишковке. Отмечается, что жители микрорайона активно обращаются в районную администрацию с жалобами на бесхозных животных.
На Шишковке в Улан-Удэ поймали пять собак
Общество, Фото:
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