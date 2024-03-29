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В Иркутске целый месяц будут проводить «генеральную уборку»

В Иркутске целый месяц будут проводить «генеральную уборку»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
С 1 апреля здесь пройдёт месячник по санитарной очистке города

Ежегодный месячник по санитарной очистке, благоустройству и озеленению города стартует в Иркутске 1 апреля. В течение 30 дней на улицах, общественных пространствах и во дворах будет проводиться «генеральная уборка».

В мероприятиях традиционно поучаствуют все муниципальные предприятия, учреждения образования, а также представители бизнеса, общественных и волонтёрских организаций. Присоединиться смогут и горожане: для этого нужно обратиться в управляющую компанию либо администрацию округа. Принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки.

– Задач поставлено немало: необходимо убрать мусор, накопленный за зиму, отремонтировать, помыть и покрасить ограждения, урны, скамейки, привести в порядок памятники, а также места массового отдыха иркутян, остановки общественного транспорта, путепроводы, мосты, дороги. Жители тоже могут внести свой вклад: приглашаю каждого на общегородской субботник, который состоится 20 апреля, – отметил мэр Руслан Болотов.

Также в рамках месячника запланированы ямочный ремонт улиц, очистка указателей и стоек дорожных знаков, формовочная обрезка деревьев и кустарников, помывка крон хвойных насаждений, уборка сухой листвы. На фасадах зданий помоют мемориальные доски и уберут рекламные объявления.

Будет организована работа по восстановлению нарушенного благоустройства после проведения аварийных и плановых работ на дорогах в зимний период.

Кроме того, в течение апреля собственники земельных участков и зданий должны привести в порядок свои территории и фасады. Запланированы ремонт тротуаров, замена плитки на участках, прилегающих к объектам торговли.

- В настоящее время закуплено свыше 41 тысячи пар перчаток и более 100 тысяч мусорных пакетов. Участники мероприятий смогут бесплатно получить необходимый инвентарь, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Иркутск субботник месячник

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