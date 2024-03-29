Прокуратура добилась этого через суд
Региональное отделение Социального фонда России не предоставило ребёнку-инвалиду из Улан-Удэ положенные технические средства реабилитации.
У ребёнка заболевание опорно-двигательной системы. Ему необходимы специальные туторы на локтевой и голеностопный суставы, функционально-корригирующий корсет, а также аппарат на ноги и туловище. Однако долгое время ребёнку всё это не предоставляли, и мать обратилась с жалобой в прокуратуру Советского района Улан-Удэ.
В связи с этим прокурор района направил в суд в интересах несовершеннолетнего исковое заявление о понуждении отделения Социального фонда обеспечить ребёнка техническими средствами реабилитации и компенсировать моральный вред.
- Железнодорожный суд Улан-Удэ с учётом добровольного исполнения отделением фонда требования прокурора об обеспечении средствами реабилитации взыскал в пользу матери и ребенка компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его в Верховный суд республики. Однако принятое решение суда первой инстанции оставлено без изменения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Страховой фонд не обеспечил ребёнка-инвалида из Улан-Удэ необходимыми медизделиями
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