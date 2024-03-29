В Улан-Удэ на проспекте Строителей отключат отопление и горячую воду

Отключение планируется в течение 4 часов в первой половине дня



29 марта в Октябрьском районе Улан-Удэ отключат отопление и горячее водоснабжение в нескольких многоквартирных домах. Отключение связано с производством ремонтных работ на тепловых сетях.



По сообщению районной администрации, с 9:00 до 13:00 не будет отопления и горячей воды по адресам: пр. Строителей, 64, 56, 68, 70, 70а, 70б, 60, 74.

