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«Странно и страшно»: В райцентре в Бурятии люди массово калечатся из-за опасного штыря

«Странно и страшно»: В райцентре в Бурятии люди массово калечатся из-за опасного штыря
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
С ним не могли разобраться несколько лет

Жители Тарбагатая потребовали убрать железный штырь, торчащий из земли недалеко от здания мирового суда. Это прямо на дороге, ведущей из центра села к местной школе. В группе «Тарбагатай-инфо. 24/7» рассказали, что об опасную конструкцию уже не раз запинались прохожие.

- Сегодня в очередной раз пострадал человек – и очень серьёзно, – говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 28 марта. – Кто может решить этот «сложный» вопрос и убрать его уже наконец? Просто странно и страшно, что уже столько лет люди страдают.

Прокомментировала ситуацию глава сельского поселения «Тарбагатайское» Татьяна Шункова. Как выяснилось, опасный штырь срезали.

жалобы безопасность

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