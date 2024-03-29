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В Бурятии состоится конкурс-выставка народных мастеров

В Бурятии состоится конкурс-выставка народных мастеров
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Победителей в номинациях наградят денежными премиями

В Бурятии пройдёт конкурс-выставку декоративно-прикладного искусство и народных художественных промыслов «Навстречу Алтаргане». Мероприятие станет отборочным этапом XV международного бурятского фестиваля «Алтаргана - 2024».

Участниками конкурса-выставки выступят мастера декоративно-прикладного искусство и народных художественных промыслов, творческие коллективы. Мероприятие проведут с 12 по 28 апреля в Улан-Удэ, в художественном музее им. Ц.С. Сампилова. Будут представлены изделия мастеров бурятских национальных промыслов и ремёсел, а также произведения декоративно-прикладного искусства.

Номинации конкурса:
- художественная обработка дерева;
- художественная обработка металла;
- художественная обработка мягких материалов (кожа, войлок, конский волос, текстиль);
- «Буряад зураг» (картина);
- сувениры в национальном стиле;
- конкурс конского снаряжения и убранства «Морин Эрдэни».

Принимаются работы, изготовленные не ранее июля 2022 года, и не участвовавшие в ранее проводимых конкурсах фестиваля «Алтаргана». В каждой номинации принимается не более пяти работ от одного мастера.

По три лучших участника в шести номинациях награждаются дипломами лауреата и денежными премиями. Также при подведении итогов планируется проведение круглого стола по обсуждению работ, представленных на конкурсе-выставке.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия выставка конкурс Алтаргана народные промыслы декоративно-прикладное искусство

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