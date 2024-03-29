В Бурятии состоится конкурс-выставка народных мастеров

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Победителей в номинациях наградят денежными премиями



В Бурятии пройдёт конкурс-выставку декоративно-прикладного искусство и народных художественных промыслов «Навстречу Алтаргане». Мероприятие станет отборочным этапом XV международного бурятского фестиваля «Алтаргана - 2024».



Участниками конкурса-выставки выступят мастера декоративно-прикладного искусство и народных художественных промыслов, творческие коллективы. Мероприятие проведут с 12 по 28 апреля в Улан-Удэ, в художественном музее им. Ц.С. Сампилова. Будут представлены изделия мастеров бурятских национальных промыслов и ремёсел, а также произведения декоративно-прикладного искусства.



Номинации конкурса:

- художественная обработка дерева;

- художественная обработка металла;

- художественная обработка мягких материалов (кожа, войлок, конский волос, текстиль);

- «Буряад зураг» (картина);

- сувениры в национальном стиле;

- конкурс конского снаряжения и убранства «Морин Эрдэни».



Принимаются работы, изготовленные не ранее июля 2022 года, и не участвовавшие в ранее проводимых конкурсах фестиваля «Алтаргана». В каждой номинации принимается не более пяти работ от одного мастера.



По три лучших участника в шести номинациях награждаются дипломами лауреата и денежными премиями. Также при подведении итогов планируется проведение круглого стола по обсуждению работ, представленных на конкурсе-выставке.



Возрастное ограничение: 6+.

