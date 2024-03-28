В Улан-Удэ поменяют расписание маршрута №2 в выходные

В Улан-Удэ в целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров с 30 марта на автобусном маршруте №2 в выходные дни будет действовать новое расписание. Это связано с увеличением времени на рейс.В будние дни расписание на маршруте №2 останется прежним. Актуальный график представлен на карточках ниже: