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В Улан-Удэ поменяют расписание маршрута №2 в выходные

В Улан-Удэ поменяют расписание маршрута №2 в выходные
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В будние дни график останется прежним

В Улан-Удэ в целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров с 30 марта на автобусном маршруте №2 в выходные дни будет действовать новое расписание. Это связано с увеличением времени на рейс.

В будние дни расписание на маршруте №2 останется прежним. Актуальный график представлен на карточках ниже:

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