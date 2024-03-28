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В Бурятии «сплотятся» для подготовки кадров для дорожной отрасли

В Бурятии «сплотятся» для подготовки кадров для дорожной отрасли
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Соответствующее соглашение республика подписала с ссузами региона

Соглашение об объединении усилий в подготовке кадров для дорожно-строительной отрасли Бурятии накануне подписали министерство транспорта республики, техникум строительства и городского хозяйства и колледж технологий и лесопользования. Подписание стало итогом круглого стола в раках регионального чемпионата «Профессионалы».

На круглом столе специалисты обсудили вопросы подготовки кадров для дорожно-строительной отрасли, важность прямого взаимодействия между образовательным учреждением и компанией-работодателем. Кроме того, совместно с министерством образования и науки республики, управлением региональных дорог, управлением федеральных дорог, дорожными компаниями были разобраны механизмы взаимодействия между учебными учреждениями и работодателями, в том числе вопросы дальнейшего трудоустройства выпускников.

- Что касается конкретно программ подготовки таких специалистов, необходимо внедрение новых практик. Например, проведение государственной итоговой аттестации с участием работодателей, прохождение производственной и учебной практик студентами непосредственно на производстве у конкретного работодателя. В настоящее время механизмы такого эффективного взаимодействия нами только разрабатываются, - рассказал Андрей Гомбоев, заместитель директора по производственной работе техникума строительства и городского хозяйства.

Как сообщили в министерстве транспорта РБ, дорожные компании Бурятии охотно берут к себе на практику студентов. Так, студенты участвовали в реконструкции автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, ремонте и содержании федеральной дороги «Байкал».
Бурятия ссузы дорожный ремонт дорожное строительство образование

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