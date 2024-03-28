Их заметили в Тункинском национальном парке
В Тункинский район Бурятии прилетели с юга огари. Первых птиц заметили и сняли в Тункинском национальном парке.
Огарь — крупная утка ярко-рыжего цвета. Самец отличается от самки тёмно-коричневым ошейником, исчезающем в осеннем пере. Цвет молодых более тусклый, буроватый. Птица прилетает очень рано – в середине марта.
Как сообщили в нацпарке, огари живут парами. Гнёзда устраивают в старых норах, расщелинах скал, реже в грудах камней и дуплах, часто вдали от водоёмов. В кладке от 7 до 17 яиц, в среднем 8−12. Яйца насиживает самка в течение 27−30 дней. После вылупления птенцов, родители уводят выводок на ближайший водоём. В состав рациона в основном входят водные и наземные растения, а также беспозвоночные. Перед отлётом собираются в большие стаи.
В Тункинском национальном парке огарь – обычный гнездящийся вид в равнинной части, особенно обычен в долине реки Иркут.
В Бурятию прилетели огари
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