В Бурятию прилетели огари

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Их заметили в Тункинском национальном парке



В Тункинский район Бурятии прилетели с юга огари. Первых птиц заметили и сняли в Тункинском национальном парке.



Огарь — крупная утка ярко-рыжего цвета. Самец отличается от самки тёмно-коричневым ошейником, исчезающем в осеннем пере. Цвет молодых более тусклый, буроватый. Птица прилетает очень рано – в середине марта.



Как сообщили в нацпарке, огари живут парами. Гнёзда устраивают в старых норах, расщелинах скал, реже в грудах камней и дуплах, часто вдали от водоёмов. В кладке от 7 до 17 яиц, в среднем 8−12. Яйца насиживает самка в течение 27−30 дней. После вылупления птенцов, родители уводят выводок на ближайший водоём. В состав рациона в основном входят водные и наземные растения, а также беспозвоночные. Перед отлётом собираются в большие стаи.



В Тункинском национальном парке огарь – обычный гнездящийся вид в равнинной части, особенно обычен в долине реки Иркут.

