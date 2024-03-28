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В Бурятии остаются 14 неблагополучных пунктов по болезням животных

В Бурятии остаются 14 неблагополучных пунктов по болезням животных
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Они расположены в 7 районах республики

По состоянию на вчерашний день, в Бурятии действующими остаются 14 неблагополучных пунктов по болезням животных в семи районах республики. Наиболее часто встречаются такие заболевания, как бешенство и лейкоз.

Иволгинский район – 1 неблагополучный пункт по бешенству диких животных, 2 неблагополучных пункта по трихинеллёзу диких животных и 2 очага по лейкозу КРС.

Селенгинский район – 1 неблагополучный пункт по бешенству диких животных, 3 неблагополучных пункта по лейкозу КРС.

Тарбагатайский район - 1 неблагополучный пункт по бешенству диких животных, 1 неблагополучный пункт по лейкозу КРС.

Мухоршибирский район – 1 неблагополучный пункт по лейкозу КРС.

Кяхтинский район – 1 неблагополучный пункт по бешенству диких животных.

Джидинский район – 1 неблагополучный пункт по бруцеллёзу.

Город Северобайкальск – 1 неблагополучный пункт по лептоспирозу.

Сейчас в неблагополучных пунктах под контролем ветеринарной службы проводится работа по ликвидации болезни. Как отметили в пресс-службе управления ветеринарии РБ, бешенство является единственным заболеванием, которое было зарегистрировано в текущем году, очаги по остальным болезням были установлены в 2023 году.

Напомним, что с 1 марта в России введена обязательная маркировка сельхозживотных и их учёт в электронной системе. Эта система содержит все необходимые данные о каждом животном, включая его уникальный номер, вид, пол, возраст, породу, а также информацию о вакцинациях и исследованиях. Идентификация сельскохозяйственных животных проводится в целях предотвращения распространения заразных болезней животных, а также выявления источников и путей распространения их возбудителей.

Так, в Бурятии маркировано 54% всех сельхозживотных. Среди крупного рогатого скота маркировано 83% от всего поголовья, что составляет 307 тысяч голов. Среди мелкого рогатого скота маркировано 54% или 138 тыс. голов, лошадей – 25% или 15 тыс. Также маркированию подлежат пчелы, свиньи, олени, яки, птицы и другие животные.
Бурятия болезни животных эпизоотия ветеринария сельское хозяйство

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