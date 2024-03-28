В Улан-Удэ жильцы дома полгода переплачивали за отопление

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Прокуратура подала в суд иск



В прокуратуру Октябрьского района Улан-Удэ обратился инвалид I группы. Он пожаловался на высокую сумму доначисления платы за тепловую энергию.



Проверка подтвердила, что произошло это из-за ненадлежащего оказания услуг управляющей компанией.



«Установлено, что в результате ненадлежащего оказания услуг управляющей компанией по учёту потребленной тепловой энергии жители многоквартирного дома на протяжении полугода платили за теплоснабжение исходя из нормативов потребления, а не по показаниям прибора учёта», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление в интересах инвалида о взыскании убытков.



Мировой судья судебного участка № 3 Октябрьского района Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу мужчины 6 тысяч рублей.



Решение суда пока не вступило в законную силу.

