Прокуратура подала в суд иск
В прокуратуру Октябрьского района Улан-Удэ обратился инвалид I группы. Он пожаловался на высокую сумму доначисления платы за тепловую энергию.
Проверка подтвердила, что произошло это из-за ненадлежащего оказания услуг управляющей компанией.
«Установлено, что в результате ненадлежащего оказания услуг управляющей компанией по учёту потребленной тепловой энергии жители многоквартирного дома на протяжении полугода платили за теплоснабжение исходя из нормативов потребления, а не по показаниям прибора учёта», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление в интересах инвалида о взыскании убытков.
Мировой судья судебного участка № 3 Октябрьского района Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил, взыскав в пользу мужчины 6 тысяч рублей.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
В Улан-Удэ жильцы дома полгода переплачивали за отопление
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