В Кяхте состоится республиканский турнир по вольной борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Участвовать будут юноши, начиная от 2007 года рождения и младше



30 марта в Кяхтинском районе Бурятии состоится республиканский турнир «Ковёр Кяхты» по вольной борьбе среди юношей на призы районной администрации. Соревнования пройдут в честь сурдлимпийского чемпиона Александра Соктоева. Местом проведения турнира станет районный спортивный комплекс «Олимп» в Кяхте.



К участию допускаются спортсмены 2009 г.р. и младше в весовых категориях 26 кг, 28 кг, 30 кг, 32 кг, 35 кг и 38 кг, а также борцы 2007 г.р. и младше в весовых категориях 42 кг, 45 кг, 48 кг, 51 кг, 555 кг, 60 кг, 65 кг, 71 кг и свыше 71 кг. Соревнования проводятся для спортсменов спортивных школ Улан-Удэ и муниципальных образований Бурятии. Количество участников от одной команды не должно превышать 20 человек.



В 8:00 состоится мандатная комиссия. С 8:30 пройдут жеребьёвка, медицинский осмотр и взвешивание во всех весовых категориях. С 9:00 до 10:00 будет проведено совещание судей и представителей команд. В 10:00 будет дан старт параду открытия соревнований. Поединки между борцами начнутся в 11:00.



Возрастное ограничение: 6+.

