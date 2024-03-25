Прокурор Бурятии проверил колонию строгого режима

Прокурор Бурятии Михаил Филичев посетил улан-удэнскую исправительную колонию строгого режима № 2. Он обошёл жилую зону, осмотрев общежития отрядов, магазин, помещения камерного типа, производственные объекты.
- В ходе проверки выявлены отдельные нарушения уголовно-исполнительного законодательства в части режимных требований, материально-бытового обеспечения, трудового, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
И. о. начальника УФСИН России по Бурятии получил прокурорское представление; устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
Кроме того, Михаил Филичев провёл личный приём осуждённых, по всем обращениям организованы проверки.
Кроме того, Михаил Филичев провёл личный приём осуждённых, по всем обращениям организованы проверки.