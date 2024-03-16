Живые статуи пришли на выборы в Улан-Удэ

«Мать Бурятия» и «Бурятский воин» сегодня проголосовали на выборах президента. Студенты Колледжа искусств имени П.И. Чайковского пришли в необычных образах на избирательные участки.
Татьяна Цыденова стала живой «Матерью Бурятии». Денис Бадмаев воплотил в жизнь образ бурятского воина, всех наших земляков, которые отважно защищают родину.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Закаменском районе жители в улуса Улентуй приехали голосовать на выборах президента России верхом на лошадях и в национальных костюмах.
В Улан-Удэ и Закаменске на участках были Чебурашки, в Гусиноозёрске – надувные гуси Баир и Дарима – символы Селенгинского района. В селе Орлик Окинского района вожаки ячьего стада.
В Улан-Удэ проголосовали Феечка-Копеечка, Задира-Транжира и Гном-Эконом. Эта сказочная троица – символы финансовой грамотности. В Кабанском и Окинском районах голосовали медведь и кабан, в Тарбагатайском на участок пришёл тарбаган – символ района.