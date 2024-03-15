Ещё один Чебурашка проголосовал на выборах в Бурятии







Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём на избирательный участок в городе Закаменск также пришёл



Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём на избирательный участок в городе Закаменск также пришёл Чебурашка . А в Улан-Удэ проголосовали Феечка-Копеечка, Задира-Транжира и Гном-Эконом. Эта сказочная троица – символы финансовой грамотности. В Кабанском и Окинском районах голосовали медведь и кабан , в Тарбагатайском на участок пришёл тарбаган – символ района.

Чебурашка проголосовал на выборах президента на участке в Улан-Удэ. Герой мультфильма пришёл на избирательный участок в средней школе № 2.«Ой, какой у нас избиратель!» - поприветствовали члены избирательной комиссии горожанина в костюме ростовой куклы.С участка Чебурашка ушёл, держа апельсин.В городе Гусиноозёрск на участок в Доме Культуры «Шахтёр» на выборы пришли гуси Баир и Дарима – символы Селенгинского района Бурятии. Надувные куклы с трудом прошли через рамку металлоискателя, аккуратно подняли по лестнице и проголосовали в просторном зале для голосования.В селе Орлик Окинского района Бурятии вожаки ячьего стада пришли на УИК №504 проголосовать. «Животных» поприветствовали, поклонившись, а потом станцевали ёхор. После Яки проголосовали и сделали снимок с сотрудниками избирательной комиссии.