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Ещё один Чебурашка проголосовал на выборах в Бурятии

Ещё один Чебурашка проголосовал на выборах в Бурятии
Общество, 
На этот раз он отметился в Улан-Удэ

Чебурашка проголосовал на выборах президента на участке в Улан-Удэ. Герой мультфильма пришёл на избирательный участок в средней школе № 2.

«Ой, какой у нас избиратель!» - поприветствовали члены избирательной комиссии горожанина в костюме ростовой куклы.

С участка Чебурашка ушёл, держа апельсин.

В городе Гусиноозёрск на участок в Доме Культуры «Шахтёр» на выборы пришли гуси Баир и Дарима – символы Селенгинского района Бурятии. Надувные куклы с трудом прошли через рамку металлоискателя, аккуратно подняли по лестнице и проголосовали в просторном зале для голосования.

В селе Орлик Окинского района Бурятии вожаки ячьего стада пришли на УИК №504 проголосовать. «Животных» поприветствовали, поклонившись, а потом станцевали ёхор. После Яки проголосовали и сделали снимок с сотрудниками избирательной комиссии.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём на избирательный участок в городе Закаменск также пришёл Чебурашка. А в Улан-Удэ проголосовали Феечка-Копеечка, Задира-Транжира и Гном-Эконом. Эта сказочная троица – символы финансовой грамотности. В Кабанском и Окинском районах голосовали медведь и кабан, в Тарбагатайском на участок пришёл тарбаган – символ района.

выборы

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