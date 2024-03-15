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На выборах в Бурятии проголосовал тарбаган

На выборах в Бурятии проголосовал тарбаган
Общество,  Фото:Администрация МО "Тарбагатайский район"
Избиратели вовсю проявляют креатив

Тарбаган проголосовал на избирательном участке в Тарбагатайском районе Бурятии. Отметим, именно это животное считается символом района.

Креативный избиратель в костюме ростовой куклы возглавил коллектив районной администрации, которые дружно проголосовали с утра.

 

 

«Большой компанией на выборы!» - с такими словами опубликовали снимок на странице администрации в соцсетях.

Также утром в Окинском и Кабанском районах на выборах проголосовали белый медведь и кабан.

Выборы президента России будут идти 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.
 



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