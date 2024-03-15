Всадники надели национальные костюмы
В Закаменском районе Бурятии жители приехали голосовать на выборах президента России верхом на лошадях и в национальных костюмах.
Всадники живут в улусе Улентуй. Приехали они на УИК № 215, который находится в центре села в общеобразовательной школе.
«Мы, жители села Улентуй, пришли голосовать. Урагша!» - обратился учитель физической культуры Улентуйской средней школы Нима Цыренжапов.
Трёхдневное голосование на выборах президента России началось в 8 часов утра 15 марта. Избирательные участки будут открыты до 8 часов вечера. Выборы будут идти 15, 16 и 17 марта.
Выборы стартовали в штатном режиме. Самые активные избиратели пришли на участки к их открытию, чтобы проголосовать. В числе первых оказался и глава Бурятии Алексей Цыденов.
В Бурятии жители приехали голосовать на лошадях
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