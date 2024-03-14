Полиция Улан-Удэ ищет очевидцев, видевших мужчину с «автоматом»

Полиция ищет очевидцев, которые видели мужчину с «оружием» в руках в центре Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily», утром 14 марта горожане заметили молодого человека, в руках которого был предмет, похожий на автомат. Настоящий или нет – неясно.
Сигнал поступил в дежурную часть управления МВД России по Улан-Удэ, и была начата проверка.
- На место происшествия незамедлительно были направлены экипажи патрульно-постовой службы полиции. Прибыв на место, полицейские осмотрели близлежащие улицы и дворы. При отработке сообщения подозреваемый мужчина не обнаружен. Проверочные мероприятия продолжаются, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Снимок мужчины разлетелся по соцсетям. Полиция просит граждан, узнавших мужчину или обладающих информацией об инциденте, сообщить об этом дежурную часть УМВД России по Улан-Удэ по телефонам: 8(3012)21-02-02 или 102.
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