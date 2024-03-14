Его заметили в центре города
Очевидцы сфотографировали мужчину, который разгуливал по центру Улан-Удэ, предположительно, с автоматом в руках. Снимок опубликовали сегодня в паблике «Весь Улан-Удэ».
«Очевидцы утверждают, что он гуляет с предметом, похожим на автомат.
Боевой или игрушечный, нет ясности», - говорится в сообщении.
В комментариях пользователи строят свои догадки. Многие не увидели никакой угрозы, но всё же обеспокоены:
«Это точно не Чикаго, а Улан-Удэ? А если серьёзно, то не смешно, даже если игрушечный, людей, особенно пожилых, очень впечатлительных, может и удар хватить…»
«Бедный, донести не успеет ребёнку, отберут»,
«Весна»,
«100% игрушечный»,
«Совсем не повода для юмора».
Как стало известно «Байкал-Daily», проверку по факту публикации уже начали полицейские. Правоохранители устанавливают личность гражданина.
Официальный комментарий, вероятно, появится чуть позже.
В России действуют строгие требования к хранению, ношению, транспортировке гражданского и служебного оружия. Граждане могут выносить оружие из дома только в нескольких случаях – например, для транспортировки его к месту охоты или спортивной стрельбы, или же для тренировочных и учебных стрельб. Оружие при переноске должно быть в чехле, разряженным, в зависимости от модели – в разобранном или собранном виде. Патроны - отдельно. Специалист поделился с «Байкал-Daily» мнением, что настоящее оружие его владелец вряд ли бы понёс пешком - практически у всех, кто имеет соответствующую лицензию, имеется личный транспорт.
Полиция Улан-Удэ проверяет информацию о мужчине с «автоматом»
Происшествия, Фото:
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